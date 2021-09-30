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Четверг, 30 сентября, 2021
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Рязанцы стали чаще приобретать для детей умные часы

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Рязанцы стали чаще приобретать для детей умные часы

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Компания МТС провела исследование, какие гаджеты чаще всего родители покупали для своих детей в сентябре этого года. Выяснилось, что одной из самых популярных покупок стали умные часы.

Этот гаджеты рязанцы чаще всего приобретали для детей 7-11 лет. Благодаря умным браслетам можно отслеживать местоположение и проверять, где находится ребёнок. Это актуально для детей этого возраста, так как они начинают самостоятельно посещать школу, дополнительные занятия и кружки.

Отметим, что тенденция покупки детям умных часов наметилась ещё раньше. К сентября рязанцы приобрели в салонах МТС их в два раза больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью стала Elari KidPhone 2 с GPS трекером черного цвета. Популярны также эти часы в розовом цвете.

В ТОП-5 самых приобретаемых моделей умных часов также попали детские часы Elari KidPhone 4G с голосовым помощником, Jet Kid Star, Aimoto с GPS. Описание функционала моделей можно найти на сайте МТС.

Согласно статистике, за умными часами в салоны МТС чаще всего приходили жители Рязани, Скопина, Сасова и Ряжска.

Директор филиала МТС в Рязани Александр Ляк:

Детские часы удобны тем, что, в отличие от смартфона, их сложно забыть на столе, потерять в школе, на кружке или в рюкзаке. Часы вибрируют на руке, а значит, ребенок точно не пропустит звонок от родителей.  Смарт-часы обладают важными функциями: аудио и видеозвонки, голосовые сообщения, определение геолокации и аудиомониторинг. Родители могут услышать, что происходит в данный момент вокруг ребенка, в какой обстановке он находится.

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