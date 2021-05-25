Рязанцы сняли новый клип рок-группы «Ария»

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Рязанские видеографы из студии Сonceptosphere сняли видеоклип для легендарной рок-группы «Ария».

В основу клипа легла песня «Битва», которая вошла в альбом «Крещение огнём», вышедший в 2003 году.

Идея видео принадлежит рязанским видеографам, которые предложили музыкантам готовый сценарий. Клип планировалось выпустить в поддержку онлайн — концертов, но творчество не терпит суеты.

В случае с «Арией» задержка оказалась весьма кстати. 17 и 18 июня ожидается 2 живых юбилейных концерта группы, поэтому премьера клипа приурочена именно к этой дате.

В клипе песню исполняет вокалист Михаил Житняков.