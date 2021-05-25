21.5 C
Рязань
Вторник, 25 мая, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультура

Рязанцы сняли новый клип рок-группы «Ария»

7info7
- Advertisement -

Рязанские видеографы из студии Сonceptosphere сняли видеоклип для легендарной рок-группы «Ария».

В основу клипа легла песня «Битва», которая вошла в альбом «Крещение огнём», вышедший в 2003 году.

Идея видео принадлежит рязанским видеографам, которые предложили музыкантам готовый сценарий. Клип планировалось выпустить в поддержку онлайн — концертов, но творчество не терпит суеты.

В случае с «Арией» задержка оказалась весьма кстати. 17 и 18 июня ожидается 2 живых юбилейных концерта группы, поэтому  премьера клипа  приурочена именно к этой дате.

 В клипе песню исполняет вокалист Михаил Житняков.

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,535ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]