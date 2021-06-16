Рязанцы смогут отказаться от дополнительных услуг, навязанных при заключении договора кредита или займа

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Период охлаждения составит 14 календарных дней и будет распространяться на любые дополнительные услуги (юридическое сопровождение, консультации, телемедицина и др.), если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора потребительского кредита (займа). Такой закон, разработанный при активном участии Банка России, принят Госдумой.

Проблема навязывания дополнительных услуг при заключении договора потребительского кредита (займа) все еще остается актуальной. Для полисов добровольного страхования период охлаждения действует уже несколько лет, но от нефинансовых услуг отказаться чаще всего было нельзя.

Теперь граждане смогут вернуть уплаченные за навязанную услугу деньги за вычетом фактически понесенных расходов на ее оказание к моменту отказа. Для этого надо будет обратиться с заявлением к поставщику услуги (кредитору или третьему лицу). При отказе третьего лица в выплате заемщик вправе направить требование о возврате денежных средств кредитору, который будет обязан выплатить заемщику деньги или сообщить об отказе с обоснованием причин.

Закон также ограничит значение полной стоимости кредита (ПСК) по ипотечным договорам. Оно не должно превышать среднерыночное более чем на треть, как и в случае с потребительскими кредитами (займами). Кроме того, уточняются требования по досрочному погашению кредита (займа) — полного или частичного, а также порядок расчета предельного размера неустойки (штрафа, пени) за просроченные кредиты (займы).