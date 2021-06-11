Рязанцы сдали ЕГЭ по физике и истории

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В Рязанской области 11 июня выпускники писали ЕГЭ по физике и истории, сообщила пресс-служба регионального министерства образования и молодёжной политики.

Физику для экзамена выбрали 1334 человека, историю – 825. Для них сформировали 25 пунктов сдачи, в том числе один на дому в Касимовском районе. Экзамен прошёл с соблюдением санитарных норм.

Минимальное количество баллов, установленных Рособрнадзором, составляет по истории – 35, по физике – 39.

Результаты ЕГЭ по этим предметам рязанцы узнают не позднее 28 июня.