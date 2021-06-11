19.6 C
Рязань
Пятница, 11 июня, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Рязанцы сдали ЕГЭ по физике и истории

7info
- Advertisement -

В Рязанской области 11 июня выпускники писали ЕГЭ по физике и истории, сообщила пресс-служба регионального министерства образования и молодёжной политики. 

Физику для экзамена выбрали 1334 человека, историю – 825. Для них сформировали 25 пунктов сдачи, в том числе один на дому в Касимовском районе. Экзамен прошёл с соблюдением санитарных норм. 

Минимальное количество баллов, установленных Рособрнадзором, составляет по истории – 35, по физике – 39. 

Результаты ЕГЭ по этим предметам рязанцы узнают не позднее 28 июня. 

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,267ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]