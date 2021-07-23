Рязанцы пожаловались мэру на полуразрушенное строение возле школы и вырубку деревьев

В пятницу, 23 июля, мэр Рязани Елена Сорокина провела прием граждан. К главе администрации обратились с проблемой полуразрушенного здания на территории школы и вырубки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
О бесхозном здании рассказала представитель родительского комитета школы №40. Она попросила убрать строение с территории учреждения. Результаты обследования не нашли собственника объекта или разрешения на строительство.
Елена Сорокина поручила руководителям ответственных подразделений проработать вопрос сноса здания.
Житель Железнодорожного района обратилась к главе администрации с вопросом сохранения деревьев. На территории детсада, где возводят пристройку на 80 мест, уже спилили некоторые растения.
Мэр города предложила ознакомиться с проектом, чтобы убедиться в использовании сертифицированных материалов.