Рязанцы пожаловались мэру на полуразрушенное строение возле школы и вырубку деревьев

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В пятницу, 23 июля, мэр Рязани Елена Сорокина провела прием граждан. К главе администрации обратились с проблемой полуразрушенного здания на территории школы и вырубки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

О бесхозном здании рассказала представитель родительского комитета школы №40. Она попросила убрать строение с территории учреждения. Результаты обследования не нашли собственника объекта или разрешения на строительство.

Елена Сорокина поручила руководителям ответственных подразделений проработать вопрос сноса здания.

Житель Железнодорожного района обратилась к главе администрации с вопросом сохранения деревьев. На территории детсада, где возводят пристройку на 80 мест, уже спилили некоторые растения.

— Мы были вынуждены убрать некоторые деревья. Они мешали строительству учреждения. Взамен на участке появятся новые деревья и кустарники. Наша задача — найти компромисс, который позволит поддержать экологию и обеспечить детей необходимыми местами в детском саду, — сказала Елена Сорокина.

Мэр города предложила ознакомиться с проектом, чтобы убедиться в использовании сертифицированных материалов.