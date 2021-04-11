Рязанцы позаботятся о подростках, у которых никого нет

Сегодня, 11 апреля, в России проходит масштабная благотворительная онлайн акция «День заботы». Жители страны объединятся, чтобы собрать средства на поиск и сопровождение Наставников для подростков из детских домов в 14 регионах: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите и Рязани. Акцию уже в шестой раз организует благотворительный фонд «Солнечный город» совместно с АНО поддержки семьи и детства «ПроДетство». Присоединиться к акции и перевести любую сумму можно на сайте деньзаботы.рф. По данным статистики в детских домах страны находится около 30 тысяч подростков в возрасте от 11 до 18 лет. Таких детей реже усыновляют или берут под опеку, чем ребят младшего возраста. Но каждому ребёнку нужен рядом значимый взрослый, который поддержит в трудную минуту и поделится жизненным опытом.

«Наставничество» – один из самых эффективных проектов для подростков из детских домов, который помогает обрести старшего друга. Поиск наставников стартовал в 2014 году в Новосибирске, за 6 лет к проекту присоединились 14 регионов, а 610 подростков по всей России перестали быть одинокими. Сейчас каждый месяц взрослого друга обретает около 30 ребят.

В Рязани проект работает с 2020 года, за это время создано 16 пар «наставник-ребёнок».

«Дети, живущие в детских домах, переживают серьёзную большую потерю – потерю настоящего и будущего. В их глазах нет искорки, у них потухший взгляд. Наставник – это лучик надежды, что всё будет хорошо. Он становится настоящей опорой для ребёнка, помогает справиться с чувством брошенности и ненужности. Ребёнок перестаёт быть одиноким. В проекте «Наставничество» происходит настоящее преображение двух людей, наставник и ребёнок меняют друг друга, и это здорово!», – отмечает Алена Волчкова, психолог проекта «Наставничество» в Рязани.

Специально к акции «День Заботы» фонд «Солнечный город» снял документальный фильм «ИСКРА» о проекте «Наставничество». В фильме приняли участие 3 пары наставников и выпускников детских домов, которые рассказали о своих отношениях и о том, как их дружба повлияла на их жизни.

Кроме того, фонд запустил чат-бота @druzh_bot в Telegram. Каждый желающий может виртуально попробовать себя в роли наставника. Бот предлагает начать диалог с одним из трех подростков, проживающих в учреждении, узнать, какие проблемы его тревожат, и помочь стравиться с эмоциями и разными жизненными ситуациями, как это делают наставники.

Чтобы в 2021 году проект продолжил работать в 14 регионах, ещё 200 подростков нашли своих старших друзей, а уже существующие пары регулярно поддерживали психологи и кураторы – нужно 16 800 000 рублей. Сегодня на сайте деньзаботы.рф будет работать специальный «калькулятор заботы», на котором каждый человек сможет посчитать стоимость своего часа работы и определить, сколько часов или дней он готов пожертвовать на оплату работы проекта «Наставничество».

«Взрослые дети – тоже дети, и они заслуживают заботы, уважения и принятия. Причем, иногда в большей степени, чем всем нам кажется. Проблема социализации подростков-сирот очень важная, но ее сложно объяснить широкой аудитории – зачем практически уже взрослому человеку нужен наставник. Наша цель в этом году – доступно показать, как нужна поддержка ребятам, готовящимся к самостоятельной жизни практически в одиночестве, и обеспечить работу проекта в действующих регионах на ближайший год, чтобы у нас были ресурсы на запуск «Наставничества» в новых регионах. Мы очень надеемся, что у проекта большое будущее, потому что видим потребность в наставниках у детей и получаем отклики из тех городов, где проекта еще нет. Технология проекта и результаты в парах позволяют нам быть уверенными в том, что мы всей командой делаем очень важное и нужное дело», – говорит Марина Аксенова, директор фонда «Солнечный город».

Справка об акции:

«День заботы» – всероссийская акция детского благотворительного фонда «Солнечный город», которая проходит ежегодно в апреле при поддержке коммуникационного агентства «АГТ-Сибирь».

2020 году в акции приняло участие более 13,5 тысяч человек и было собрано 9,4 млн рублей для оплаты труда нянь в больницах Новосибирска, Екатеринбурга, Башкирии, Казани, Калининграда и Симферополя. Двигателем акции является поддержка неравнодушных людей, и традиционно об акции рассказывают: телеведущая Татьяна Лазарева, певец и шоумен Тимур Родригез, актрисы Варвара Шмыкова, Юлия Маргулис и Елена Лядова, актеры Михаил Богдасаров и Андрей Черников, певица GARUDA, дизайнер Айза Анохина, художник Никас Сафронов, фитнес-модель Екатерина Усманова, социальная сеть «ВКонтакте», компании 2ГИС, СДЭК.

В 2021 году акция «День заботы» стала победителем национальной премии «Серебряный Лучник» в номинации «Благотворительность».