Рязанцы начали пользоваться онлайн-микрозаймами

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Жители Рязанской области начали оформлять микрозаймы в режиме онлайн. За прошлый год они получили дистанционно 1,97 млн рублей, тогда как годом ранее подобных займов не было вовсе. Онлайн-микрозаймы могут выдавать микрофинансовые организации. Для получения средств достаточно зайти на сайт, заполнить анкету и указать паспортные данные. Сумма рассчитывается индивидуально, деньги клиент получает на карту, счет или электронный кошелек.

99% онлайн-микрозаймов представляют собой так называемые «займы до зарплаты», которые в 2020 году в среднем составляли около 6,5 тысяч рублей. Проценты по краткосрочным займам выше ставок по кредитам в банках. При этом по закону предельная задолженность заемщика сегодня не может превышать сам долг более чем в полтора раза. Под ограничение попадают не только начисленные проценты, но и штрафы, пени, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату.

Если потребитель взял в долг 6500 рублей, максимальная сумма, которую он будет должен кредитору, — 16250. Это основной долг и 9750 – проценты и иные платежи. После достижения предела начисление должно быть прекращено, — разъясняет начальник юридического отдела Отделения Рязань ГУ Банка России по ЦФО Елена Ганина. — Информация об ограничениях должна быть указана на первой странице договора перед таблицей с индивидуальными условиями.

При оформлении займов онлайн следует проверить, что организация входит в реестр МФО Банка России, а также удостовериться, что сайт действительно принадлежит ей, а не создан мошенниками для сбора персональных данных. Кроме того, должна насторожить комиссия за рассмотрение заявки: по закону МФО требовать за это деньги не имеют права.