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Среда, 7 апреля, 2021
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Рязанцы могут пополнить «УмКу» через мобильное приложение

Екатерина Расторгуева

Теперь рязанцы могут пополнить транспортную карту «УмКА» через мобильное приложение. Такую функцию сделали для удобства пассажиров городского общественного транспорта. Приложение уже доступно в AppStore и GooglePlay.

В мобильном приложении можно пополнить «Городскую»(тарифы «Проездной билет» и «Электронный кошелек»), «Льготную», «Школьную» и «Студенческую» карты. Также в приложении можно посомтреть историю пополнения, проверить баланс и следить за новостями.

Прежде чем пополнить карту, в мобильном приложении «УмКА умная карта» нужно указать номер телефона и адрес электронной почты (для отправки чеков о пополнении).

Администрация города Рязани совместно с оператором АСОП – ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ» и дальше будут работать над развитием сервисов мобильного приложения.

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