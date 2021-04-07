Рязанцы могут пополнить «УмКу» через мобильное приложение

Теперь рязанцы могут пополнить транспортную карту «УмКА» через мобильное приложение. Такую функцию сделали для удобства пассажиров городского общественного транспорта. Приложение уже доступно в AppStore и GooglePlay.

В мобильном приложении можно пополнить «Городскую»(тарифы «Проездной билет» и «Электронный кошелек»), «Льготную», «Школьную» и «Студенческую» карты. Также в приложении можно посомтреть историю пополнения, проверить баланс и следить за новостями.

Прежде чем пополнить карту, в мобильном приложении «УмКА умная карта» нужно указать номер телефона и адрес электронной почты (для отправки чеков о пополнении).

Администрация города Рязани совместно с оператором АСОП – ООО «РЕСУРСЫ ПАРТНЕРОВ РЯЗАНЬ» и дальше будут работать над развитием сервисов мобильного приложения.