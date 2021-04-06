Рязанцы дистанционно поучаствовать в конкурсе «Песни военных лет»

Жителей региона приглашают принять участие во II Всероссийском музыкальном конкурсе, посвящённом 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс пройдёт в онлайн режиме. Об этом сообщает пресс-служба правительства рязанской области.

Открытый дистанционный конкурс «Песни военных лет» проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за Великую Державу».

Стать участниками конкурса могут все желающие в возрасте от 3 лет.

Подать заявку можно до 7 мая 2021 года. Ознакомиться с подробной информацией о конкурсе можно на официальном сайте конкурса.