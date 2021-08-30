Рязанцев приглашают расписать стену библиотеки

1 сентября в 14:00 библиотека-филиал № 12 ЦБС г. Рязани предлагает всем желающим поучаствовать в акции «Приложи руку» и расписать стену.

Стрит-арт – рисование на стенах, создание муралов и граффити – помогает сделать город ярче и интереснее. Каждый сможет оставить свой след в искусстве и помочь сделать библиотеку-филиал №12 ярче.

Роспись стены библиотеки будет проводиться по готовым эскизам. Главное –желание рисовать.

Также в рамках акции будет свободный микрофон для тех, кто захочет почитать собственные или свои любимые стихи. На празднике ждут художников, поэтов, чтецов и всех, кому интересно рисовать и общаться.

Возрастное ограничение 6+.