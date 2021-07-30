Рязанцев приглашают на фестиваль «Есенин Jazz»

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В ближайшие выходные, 31 июля и 1 августа, в Рязани пройдет фестиваль «Есенин Jazz». Концерты организуют на open-air-площадках возле города.

31 августа

13:30 — Константиново

В последнюю субботу июля на главной сцене гостей ждет концерт фестиваля «Есенин Jazz». Этот день выбрали не случайно: именно тогда Государственный музей-заповедник С.А. Есенина празднует День рождения. Для рязанцев выступят квартет Антона Горбунова, популярный итальянский вокалист Boris Savoldelli, культовая рязанская группа Feelin’s со специально приглашенными столичными музыкантами, эстрадно-духовой оркестр ДК «Приокский» и певица Mana.

17:00 — «Экопарк Поляны»

Субботним вечером опушка заповедной Мещеры наполнится необыкновенным звучанием редких инструментов, задушевной мелодичностью песен и дружеской беседы. На этой площадке выступят вокальный тандем Мила Сваровская и Элла Хрусталёва в сопровождении мэтров московской джазовой сцены, инструментальное фолк-джаз-трио Kle2go. В финале вечера на сцену выйдет гений исполнительского мастерства, пианист и вокалист Олег Аккуратов.

1 августа

16:00 — «Окская жемчужина»

В воскресенье амфитеатр главной площади загородного курорта станет еще одной сценой музыкального фестиваля. В программе концерта примут участие яркий московский поп-джазовый коллектив «Jazz Dance Orchestra», известный российский гитарист Виталий Кись и Acoustic Story, инструментальное трио Геннадия Филина. Кульминацией концерта станет выступление заслуженного артиста России Валерия Сюткина с группой Rock & Roll Band.

А в следующую субботу 7 августа в рамках Дня города в Рязани площадкой проведения выступлений фестиваля станет зелёный театр ЦПКиО.

Подробную программу можно посмотреть на сайте eseninjazz.ru