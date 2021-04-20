Рязанцев приглашают к участию в конкурсе «Лидеры России»

- Advertisement -

В Рязанской области продолжается приём заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Конкурс управленцев «Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – проводится в четвёртый раз. В этом году в конкурсе добавили новые треки: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии», «Студенты», «Международный».

По словам генерального директора АНО «Россия – страна возможностей», руководителя конкурса «Лидеры России» Алексея Комиссарова, в настоящее время регистрации на конкурс поступили от участников из всех 85 регионов страны.

– До конца заявочной капании остается всего неделя. Времени немного. Помимо заполнения анкеты участнику обязательно надо записать, и загрузить видеоинтервью. Мы призываем конкурсантов не откладывать это на последний момент и выполнить задания своевременно, – отметил Алексей Комиссаров.

По его словам видеоинтервью является обязательным оценочным заданием регистрационного этапа, по результатам оценки которого будет приниматься решение о допуске в дистанционный этап, в рамках которого участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям.

Победители четвёртого конкурса «Лидеры России» получат миллион рублей на повышение своей квалификации, а также возможность получить в наставники лучших управленцев страны.