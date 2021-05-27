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Четверг, 27 мая, 2021
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Рязанцев планируют дополнительно информировать о расписании транспорта

7info7
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После публичного отчёта перед рязанцами мэр Елена Сорокина дала ряд поручений своих заместителям. Одно из них касается городского транспорта.

Так, и.о. главы администрации Борису Ясинскому поручено возобновить заседания рабочей группы по транспорту и дорожному хозяйству в расширеном составе с привлечением общественности. Протоколы всех совещаний будут публиковаться.

Управлению транспорта Елена Сорокина дала задание проработать возможность дополнительного информирования рязанцев о передвижении общественного транспорта и его расписании. На сегодняшний день отследить движение городского транспорта можно с помощью информационных табло на остановках и сайта bus62.

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