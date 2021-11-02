Рязанцев обеспокоил запах мазута в городе

Во вторник, 2 ноября, рязанцы пожаловались на запах мазута в городе. Информация появилось в соцсетях.
Автор поста отметил, что неприятный запах стоит в районе Первомайского проспекта и «Виктории Плазы».
Во вторник, 2 ноября, рязанцы пожаловались на запах мазута в городе. Информация появилось в соцсетях.
Автор поста отметил, что неприятный запах стоит в районе Первомайского проспекта и «Виктории Плазы».
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