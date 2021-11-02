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Вторник, 2 ноября, 2021
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Рязанцев обеспокоил запах мазута в городе

7info7

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Во вторник, 2 ноября, рязанцы пожаловались на запах мазута в городе. Информация появилось в соцсетях.

Автор поста отметил, что неприятный запах стоит в районе Первомайского проспекта и «Виктории Плазы».

Всё больше и больше заволакивает, — говорится в сообщении.

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