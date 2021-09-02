Рязанцам рассказали, на какие мероприятия можно потратить средства Пушкинской карты

В четверг, 2 сентября в министерстве культуры и туризма Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвящённая запуску проекта «Пушкинская карта». О том, кто и как сможет использовать средства Пушкинских карт, рассказал глава регионального Минкульта Виталий Попов.

Проект стартовал 1 сентября. Он даёт возможность молодым людям бесплатно посещать спектакли, выставки, концерты и другие культурные мероприятия. Обладателем Пушкинской карты может стать любой гражданин в возрасте от 14 до 22 лет. Оформить её можно через приложение «Госуслуги.Культура».

Суть программы в следующем: обладателю Пушкинской карты зачисляются на счёт средства, которые можно потратить на поход в театр, музей, концертный зал. Важное условие – событие и учреждение культуры должны состоять в проекте.

В программу вошло много культурных событий по всей России, — отметил Попов. – Имея на руках Пушкинскую карту, рязанцы могут посетить события не только родного региона, но и любого другого.

В Рязанской области к проекту уже присоединились следующие учреждения:

Рязанский театр Драмы;

Рязанский театр кукол;

Театр на Соборной;

Музыкальный театр;

Областная филармония;

Художественный музей имени Пожалостина;

Музей-заповедник имени Есенина;

МКЦ.

В будущем планируется, что к проекту присоединятся и другие рязанские учреждения. Например, совсем скоро в программу может войти Музей истории рязанского леденца.

Афиши мероприятий, который можно посетить на средства Пушкинской карты, будут публиковаться на сайтах учреждений. Купить билет можно в режиме онлайн. Кстати, обладателям Пушкинский карт для бесплатного посещения будут доступны события фестивалей «Рязанские смотрины» и «Свидания на Театральной».

В этом году на Пушкинские карты из федерального бюджета зачисляют 3 тысяч рублей. В 2022 и 2022 годах на карты будут зачислять уже по 5 тысяч рублей, — добавил глава регионального Минкульта.

Он также добавил, что средства, зачисленные в этом году, необходимо потратить до 31 декабря, иначе они сгорят. Направить деньги на другие нужды или на покупку билетов друзьям и родственникам не получится – программа строго регламентирует продажу билетов.

Рязанцам, имеющим на руках Пушинские карты и желающим их оформить, посоветовали следить за обновлениями на сайтах учреждений и не медлить с покупкой билетов. Скорее всего, желающих посетить мероприятие будет достаточно, а в регионе по-прежнему продолжает действовать ограничение на заполняемость залов.