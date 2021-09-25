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Суббота, 25 сентября, 2021
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Рязанцам рассказали, как правильно собирать и готовить грибы

Александр Ильин
Рязанцам рассказали, как правильно собирать и готовить грибы

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В Роспотребнадзоре по Рязанской области опубликовали памятку для любителей тихой охоты, в которой рассказывается, как правильно собирать и готовить грибы, чтобы избежать отравления. 

По статистике в России ежегодно фиксируется более 1000 случаев отравления грибами, 30 из которых — летальные. При этом чаще всего оно возникает у детей, поскольку в организме ребёнка ещё недостаточно ферментов для их переваривания. 

Правила, которые следует соблюдать грибникам при сборе:

  • Берите только те грибы, в съедобности которых вы уверены.
  • Ищите грибы вдали от дорог и населённых пунктов.
  • Чтобы грибы дольше оставались свежими, кладите их в корзины, а не в пакеты. 
  • Срезать гриб необходимо с целой ножкой. 
  • Если идёте с детьми, следите за тем, чтобы ребёнок случайно не съел сырой гриб.

При приготовлении и заготовке грибов важно помнить следующее:

  • Грибы необходимо подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, иначе они испортятся.
  • Перед приготовлением грибы следует отварить в течение 10 минут, промыть их, а уже затем приступать к готовке блюда.
  • Без предварительного отваривания можно использовать только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный.

Если вы захотели приобрести грибы в магазине, то это нужно делать с большой осторожностью. Так, следует внимательно изучить упаковку, проверить её целостность, наличие подробной информации о товаре.

Покупать грибы на ярмарках следует только у тех продавцов, которые имеют разрешение на реализацию соответствующей продукции.

Рязанцам рассказали, как правильно собирать и готовить грибы

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