Рязанцам рассказали, как правильно собирать и готовить грибы

В Роспотребнадзоре по Рязанской области опубликовали памятку для любителей тихой охоты, в которой рассказывается, как правильно собирать и готовить грибы, чтобы избежать отравления.

По статистике в России ежегодно фиксируется более 1000 случаев отравления грибами, 30 из которых — летальные. При этом чаще всего оно возникает у детей, поскольку в организме ребёнка ещё недостаточно ферментов для их переваривания.

Правила, которые следует соблюдать грибникам при сборе:

Берите только те грибы, в съедобности которых вы уверены.

Ищите грибы вдали от дорог и населённых пунктов.

Чтобы грибы дольше оставались свежими, кладите их в корзины, а не в пакеты.

Срезать гриб необходимо с целой ножкой.

Если идёте с детьми, следите за тем, чтобы ребёнок случайно не съел сырой гриб.

При приготовлении и заготовке грибов важно помнить следующее:

Грибы необходимо подвергнуть кулинарной обработке в день сбора, иначе они испортятся.

Перед приготовлением грибы следует отварить в течение 10 минут, промыть их, а уже затем приступать к готовке блюда.

Без предварительного отваривания можно использовать только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный.

Если вы захотели приобрести грибы в магазине, то это нужно делать с большой осторожностью. Так, следует внимательно изучить упаковку, проверить её целостность, наличие подробной информации о товаре.

Покупать грибы на ярмарках следует только у тех продавцов, которые имеют разрешение на реализацию соответствующей продукции.