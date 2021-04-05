Рязанцам предложили написать «Тотальный диктант»

10 апреля в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья пройдет ежегодная Международная культурная акция «Тотальный диктант», направленная на привлечение внимания общества к вопросам грамотности и развития культуры письма.

«Тотальный диктант» — ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно.

За 18 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В 2020 году событие охватило 45 стран, объединив более 270 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Андрей Геласимов.

Столицей «Тотального диктанта» в 2021 году стал город Якутск. Автор текста – Дмитрий Глуховский, популярный российский писатель и журналист.

В этом году «Тотальный диктант» предлагает три формата написания:

офлайн в знакомых всем участникам акции аудиториях;

онлайн через специальную форму на официальном сайте проекта;

#пишемдома, который позволяет написать диктант всей семьей и получить «Тотальную бандероль» с комплектом бланков для каждого, например, бланки в косую линейку для младших участников.

Кроме того, в «Тотальной бандероли» вы найдете QR-код на сайт «Тотального диктанта», а еще тематические раскраски и небольшие рязанские сувениры.

А продолжить общение можно будет в «Тотальном троллейбусе», который 10 апреля с 10.00 будет следовать по маршруту № 10 и соединит разные площадки «Тотального диктанта» в областном центре. Его пассажиры смогут проверить свои знания и освежить в памяти правила русского языка.