13.4 C
Рязань
Вторник, 13 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбществоТоп новость

Рязанцам предлагают проголосовать за территории, которые благоустроят в 2021 году

Валерия Мединская
- Advertisement -

Рязанцы могут проголосовать за включение дворовых территорий в перечень объектов, которые будут ремонтироваться в этом году. Голосование продлится по 20 апреля на платформе «Обратная связь» портала «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Прежде глава региона Николай Любимов поддержал инициативу о необходимости дополнительного финансирования для благоустройства дворовых территорий. На эти цели из областного бюджета выделили около 100 млн рублей.

В опросе можно выбрать несколько объектов из списка или предложить свой вариант. Проголосовать за конкретный двор могут не только проживающие в нем, но и их друзья, знакомые, жители соседних домов.

Подробную информацию можно получить по телефону: +7(910)620-22-90.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
spot_img

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]