Рязанцам предлагают проголосовать за территории, которые благоустроят в 2021 году

- Advertisement -

Рязанцы могут проголосовать за включение дворовых территорий в перечень объектов, которые будут ремонтироваться в этом году. Голосование продлится по 20 апреля на платформе «Обратная связь» портала «Госуслуги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Прежде глава региона Николай Любимов поддержал инициативу о необходимости дополнительного финансирования для благоустройства дворовых территорий. На эти цели из областного бюджета выделили около 100 млн рублей.

В опросе можно выбрать несколько объектов из списка или предложить свой вариант. Проголосовать за конкретный двор могут не только проживающие в нем, но и их друзья, знакомые, жители соседних домов.

Подробную информацию можно получить по телефону: +7(910)620-22-90.