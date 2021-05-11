17.2 C
Рязань
Вторник, 11 мая, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Рязанцам предлагают посмотреть фильм о деятельности военных прокуроров в годы войны

7info7
Фото ТРК "Звезда"
- Advertisement -

Фильм, посвящённый деятельности военных прокуроров в годы Великой Отечественной войны, рязанцы смогут посмотреть 12 мая.

Как информирует военная прокуратура Рязанского гарнизона, телепередачу будет транслировать телеканал «Звезда» в 20.25.

Принято считать, что основная задача военных прокуроров — добиваться справедливого наказания. Но их миссия гораздо шире. И, зачастую, от их действий зависел исход важных боевых операций. О малоизвестных сторонах прокурорской службы на фронте и её роли в достижении общей Победы — в программе «Секретные материалы с Андреем Луговым».

Новости Рязани читайте здесь

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

320ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]