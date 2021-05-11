Рязанцам предлагают посмотреть фильм о деятельности военных прокуроров в годы войны

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Фильм, посвящённый деятельности военных прокуроров в годы Великой Отечественной войны, рязанцы смогут посмотреть 12 мая.

Как информирует военная прокуратура Рязанского гарнизона, телепередачу будет транслировать телеканал «Звезда» в 20.25.

Принято считать, что основная задача военных прокуроров — добиваться справедливого наказания. Но их миссия гораздо шире. И, зачастую, от их действий зависел исход важных боевых операций. О малоизвестных сторонах прокурорской службы на фронте и её роли в достижении общей Победы — в программе «Секретные материалы с Андреем Луговым».