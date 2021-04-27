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Вторник, 27 апреля, 2021
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Рязанцам напомнили популярные схемы мошенников

Елена Лобанова
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay
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Полицейские напомнили рязанцам о популярных схемах мошенничества. Соответствующие способы опубликовали на сайте регионального УМВД. 

Самый распространенный — звонки от лже-сотрудников служб безопасности банков. Они предлагают рязанцам обезопасить счет от хакерской атаки, тем самым воруя деньги с карты. 

Вторая схема применяется при покупке или продаже какого-либо товара. На сайте бесплатных объявлений люди пытаются купить товар со скидкой или по очень низкой цене. Они соглашаются на предоплату и переводят деньги мошенникам. 

Похожая схема с фейковыми сайтами. 

— Напомните родным и близким, что сотрудники банка никогда не просят предоставлять данные или совершать какие-либо операции с картой или счетом. Также они не требуют PIN-код или код безопасности, — говорится в сообщении.

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