Рязанцам напомнили популярные схемы мошенников

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Полицейские напомнили рязанцам о популярных схемах мошенничества. Соответствующие способы опубликовали на сайте регионального УМВД.

Самый распространенный — звонки от лже-сотрудников служб безопасности банков. Они предлагают рязанцам обезопасить счет от хакерской атаки, тем самым воруя деньги с карты.

Вторая схема применяется при покупке или продаже какого-либо товара. На сайте бесплатных объявлений люди пытаются купить товар со скидкой или по очень низкой цене. Они соглашаются на предоплату и переводят деньги мошенникам.

Похожая схема с фейковыми сайтами.