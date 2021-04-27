Рязанцам напомнили популярные схемы мошенников

Полицейские напомнили рязанцам о популярных схемах мошенничества. Соответствующие способы опубликовали на сайте регионального УМВД.
Самый распространенный — звонки от лже-сотрудников служб безопасности банков. Они предлагают рязанцам обезопасить счет от хакерской атаки, тем самым воруя деньги с карты.
Вторая схема применяется при покупке или продаже какого-либо товара. На сайте бесплатных объявлений люди пытаются купить товар со скидкой или по очень низкой цене. Они соглашаются на предоплату и переводят деньги мошенникам.
Похожая схема с фейковыми сайтами.