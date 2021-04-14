Рязанцам напомнили о голосовании за благоустройство дворов и общественных пространств

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14 апреля заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий и руководители подведомственных ему блоков отчитались перед жителями региона.

На встрече обсудили вопросы из сферы ЖКХ, поговорили о системе обращения с отходами, проведении отопительного сезона, капремонте многоквартирных домов.

Особое внимание уделили формированию комфортной городской среды. О работе в этом направлении рассказал министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов. За 2020 год благоустроено 29 общественных пространств и 20 ряззанских дворов. Общий объем финансирования составил более 460 млн. рублей. В 2021 году планируется благоустроить порядка 40 общественных и дворовых пространств.

На благоустройство дворов Рязани в 2021 году по поручению главы региона Николая Любимова дополнительно выделено 100 млн. руб. Перечень объектов, где проведут ремонт, определится в ходе общественного голосования.

Особенностью текущего года станет проведение масштабного мероприятия на единой общероссийской электронной платформе по голосованию за объекты благоустройства, – сказал Андрей Устинов. – Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства стартует 26 апреля. Все желающие смогут принять в нем участие и выразить свое мнение по поводу территорий, которые должны быть благоустроены в первоочередном порядке в 2022 году.

Кроме того, в ближайшее время будет реализован проект «Березовый парк» в Кораблине, который стал победителем всероссийского конкурса среди малых городов и исторических поселений и удостоился премии в сумме 50 млн. рублей.