Рязанца осудят за убийство на крыльце торгового центра

В Рязани следователи завершили работу по уголовному делу в отношении местного жителя, 1995 года рождения. Рязанец обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено 6 ноября 2020 года. Рядом с торговым центром нетрезвый обвиняемый, нанес малознакомому мужчине удар ногой в область грудной клетки. Пострадавший упал, ударившись головой о бетонные ступени лестницы. При этом он потерял сознание. Впоследствии обвиняемый нанес очнувшемуся мужчине еще два удара в область головы.

Драку разняли охранники торгового центра, но потерпевший умер от полученных травм.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.