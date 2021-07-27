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Вторник, 27 июля, 2021
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Рязанца, который случайно сжёг дом, оштрафовали на 10 тысяч

7info
Рязанца, который случайно сжёг дом, оштрафовали на 10 тысяч
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Вступил в законную силу приговор 66-летнему жителю села Екатериновка Путятинского района. Мировой судья признал мужчину виновным в уничтожении и повреждении чужого имущества в крупном размере, при неосторожном обращении с огнём (ст.168 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Днём 13 августа 2021 года мужчина сжигал ветки на приусадебном участке. Огонь перекинулся на траву, загорелся соседний жилой дом. Здание с имуществом уничтожено огнём.

Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном, помогал следствию. Это стало смягчающим обстоятельством.

Уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке. С учётом смягчающих обстоятельств суд оштрафовал виновного на 10 тысяч рублей.

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