Жители «Снегирей» отметили День посёлка

В минувшие выходные в «Снегирях» прошёл День посёлка. В этом году у посёлка знаменательная дата – 10 лет со дня основания. Его жители собрались все вместе на территории спортивных площадок, чтобы активно отметить знаменательную дату и просто весело провести время вместе со своими соседями.

Праздник открыла директор управляющей компании «Снегири» Наталья Федюкова. Представитель администрации посёлка пожелала процветания и благополучия всем жителям «Снегирей».

Основное внимание организаторов было уделено детям. Маленькие жители посёлка подготовили творческие номера: прочитали стихи, спели песни и исполнили танец. После началась спортивная игра для детей и взрослых, состоящая из конкурсов и эстафеты. Был подготовлен и настоящий сюрприз – мультстанция, в которой дети нарисовали мультфильм про их любимый посёлок. Все время на мероприятии работал аквагрим.

Специально для взрослого поколения на мероприятии был организован тест-драйв автомобилей Mercedes-Benz. Жители протестировали две модели и получили полную информацию о них. Также был тест-драйв квадроциклов, жители по достоинству оценили мощность и маневренность данной техники.

Завершился праздник товарищеским футбольным матчем и общим фото.

Празднование Дня посёлка в «Снегирях» уже стало доброй традицией. Возможно, на следующему празднике вы будете уже в числе жителей посёлка. Всю необходимую информацию о загородном посёлке «Снегири» вы можете узнать на сайте www.snegiri62.ru или по телефону +7 (4912) 52-20-52.