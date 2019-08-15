Жара в Рязани в пятницу пойдёт на спад

В пятницу, 16 августа, жара в Рязанской области пойдёт на спад – по прогнозам синоптиков днём воздух в регионе прогреется всего до +20…+25°С. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.



Напомним, сегодня из-за сильной жары даже было выпущено метеопредупреждение.



На пятницу синоптики прогнозируют облачную погоду, временами будут идти дожди, местами – сильные. В отдельных районах возможны грозы. Ветер ожидается северо-восточный, скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.



Ночью температура будет по летнему комфортной – ожидается от 14 до 19 градусов тепла.

