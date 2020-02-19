«Зелёный сад» возводит социально значимый экологический объект в Рязанской области

В рабочем посёлке Павелец Скопинского района ведущий рязанский застройщик ведёт строительство современных очистных сооружений.



Вопрос о новых очистных сооружениях в этом населённом пункте назрел уже давно. Старые, построенные ещё в 1965 году, за полвека пришли в плачевное состояние и не подлежат реконструкции. Несколько лет назад местные жители подняли эту проблему – и администрация Скопинского района активно взялась за её решение.



В настоящее время в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережения и повышения эффективности» Скопинский район одним из первых опробует реализацию мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения, а именно строительство канализационных очистных сооружений (КОС).



В 2019 году в бюджете администрации Скопинского района было предусмотрено 28 млн. рублей на изготовление проектно-сметной документации и строительство КОС, в том числе 26 млн. рублей – средства областного бюджета. В конце ноября был объявлен электронный аукцион, который выиграло ООО «СПК – Зелёный сад». В конце декабря прошлого года был подписан договор с подрядчиком, в это же время была расчищена территория и подъездные пути.



В январе 2020 года специалисты Группы компаний «Зелёный сад» начали строительство новых очистных сооружений. На сегодняшний день уже выполнены все земляные работы, залито бетонное основание, подрядчики закупают оборудование. По контракту сдача объекта запланирована на май 2020 года. Опытные строители Группы компаний «Зелёного сада» все работы по возведению очистных сооружений в рабочем посёлке Павелец планируют завершить уже в апреле.



Обо всём этом газета «Скопинский вестник» подробно рассказала своим читателям в статье «Очистным сооружениям быть!», вышедшей под рубрикой «Нацпроекты: жильё и городская среда». Автор публикации – Наталья Исаева, главный редактор общественно-политической газеты города Скопина и Скопинского района.



Фото предоставлено пресс-службой администрации Скопинского района.

