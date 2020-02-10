За прошедшие выходные рязанские полицейские изъяли более 120 литров алкоголя

В выходные в Рязанской области полицейские проверили продажу алкогольной продукции. Сотрудники районных подразделений пресекли 10 нарушений законодательства. Информация об этом появилась на сайте регионального УМВД.

Полицейские проверили магазины, торговые точки, кафе и места общепита, а также занимались выявлением продажи спиртного в жилых домах. Всего удалось зафиксировать 10 нарушений законодательства и изъять из незаконного оборота более 120 литров спиртного.

В Рязани нарушения устранили на улицах Введенской, Культуры и Предзаводской, а также в кафе улицах Кутузова, Попова и Интернациональной. Незаконную продажу пресекли в квартире на улице Керамзавода и в доме в городе Рыбное.

В регионе также нарушения обнаружили в магазинах в Кораблинского и Рязанского районов. Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.