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Юные рязанцы сделали театральные костюмы для карнавального шествия

В пятницу, 16 августа, в Рязани работала мастерская театрального костюма из картона. Участниками мастер-класса по изготовлению масок и костюмов стали юные рязанцы и их родители.

«К’арт-карнавал» для участников подготовил Рязанский областной театр кукол. Дети и взрослые смогли сделать театрализованные костюмы – маски с клювами и крылья с помощью шаблонов из картона, лент, цветной бумаги, наклеек. Каждый смог проявиться себя: каждый образ получился по-своему ярким и необычным.

Участники мастер-класса станут частью карнавального шествия II Международного Форума древних городов, которое начнётся 17 августа в 19.30 на площади Театральной.

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