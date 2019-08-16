Юные рязанцы сделали театральные костюмы для карнавального шествия

В пятницу, 16 августа, в Рязани работала мастерская театрального костюма из картона. Участниками мастер-класса по изготовлению масок и костюмов стали юные рязанцы и их родители.

«К’арт-карнавал» для участников подготовил Рязанский областной театр кукол. Дети и взрослые смогли сделать театрализованные костюмы – маски с клювами и крылья с помощью шаблонов из картона, лент, цветной бумаги, наклеек. Каждый смог проявиться себя: каждый образ получился по-своему ярким и необычным.

Участники мастер-класса станут частью карнавального шествия II Международного Форума древних городов, которое начнётся 17 августа в 19.30 на площади Театральной.