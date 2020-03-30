ВПРы в Рязанской области пройдут после выхода школьников на очное обучение

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В понедельник, 30 марта, состоялось родительское собрание в режиме онлайн. Министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, министр цифрового развития, информационных технологий и связи Валерий Стройков, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области Екатерина Мухина и начальник управления социализации и государственной поддержки детства регионального минобразования Надежда Куликова рассказали о том, как будет организовано дистанционное обучение.

Родителей учащихся 4, 7 и 8 классов беспокоит порядок сдачи ВПР. Ольга Щетинкина рассказала, что ВПР пройдут только после выхода на очное обучение, каждая школа определит время самостоятельно для 4 и 7 классов. Для 8 классов определены сроки с 14 апреля по 14 мая. Но всё будет зависеть от ситуации.