Здравствуйте, сегодня маму положили в 10 больницу. ГЕНИКОЛОГИЧЕСКОЕ отделение!!!!!! ТАРАКАНЫ ПО ПАЛАТАМ КИШАТ, блохи ночью кусают, АНТИСАНИТАРИЯ ПОЛНЕЙШАЯ!! На полах толстейший слой грязи! И САМОЕ ГЛАВНОЕ — ТУАЛЕТ! ПРИКРЕПЛЯЮ ВИДЕО! Повторю еще раз ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ!!!!