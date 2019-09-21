В Рыбновском районе прошёл фестиваль «Барыня-Капуста»

В субботу, 21 сентября, в деревне Новое Батурино, в рамках праздничных мероприятий, посвящённых 90-летию Рыбновского района, состоялся третий сельский фестиваль-ярмарка «Барыня-Капуста». В нем приняли участие депутат Госдумы Елена Митина, и.о. министра промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев, глава районной администрации Андрей Горелов и его заместитель Надежда Анисимова, глава Рыбновской районной Думы Наталья Мирионкова.

– Как правило, на Руси все осенние праздники были самыми массовыми, весёлыми и интересными. Уже был убран урожай, сделаны заготовки на зиму, и у людей появлялась возможность хорошо отдохнуть и повеселиться. Сегодня основным продуктом на нашем гастрономическом фестивале является капуста, которую мы все любим за ее вкусовые и целебные свойства. Не случайно праздник проходит в Батурино – именно здесь есть свои традиции по выращиванию и приготовлению капусты и очень хорошо, что такие традиции передаются из поколения в поколение, – отметила Елена Митина. – Этот фестиваль молодой, но организаторы очень стараются сделать его разнообразным и интересным, поэтому с каждым годом становится все больше желающих принять в нем участие. Я поздравляю всех с открытием фестиваля и с 90-летием района. Будьте здоровы и счастливы.

В этом году в фестивале приняли участие представители всех сельских поселений, входящих в состав Рыбновского района. Мероприятие открылось праздничным шествием, во время которого участники кратко рассказали о своих сельских поселениях.

Для гостей фестиваля было приготовлено множество интересных площадок.

Для маленьких посетителей была организована детская игровая зона с аттракционами и батутом, работала «Школа поварёнка». Кроме этого, все желающие смогли посмотреть интерактивные спектакли «Капустная сказка» и «Посадил дед…».

В зоне активного семейного отдыха каждый желающий смог продемонстрировать свою физическую подготовку на спортивных площадках «Капустное ГТО», «Кочанбаскет», «Капустное ристалище» и «Кати кочан», принять участие в турнире по домино «Ударим в кости».

Центральным событием фестиваля стал «Капустный бал» с конкурсами на лучшее огородное пугало, на самый большой кочан и креативный дизайнерский костюм.

Также все желающие смогли попробовать и приобрести квашенную капусту, сделанную по старинным русским рецептам.

Кроме этого, представители сельских поселений приготовили блюда из капусты, а также пироги с разнообразными начинками. Все пироги были украшены буквами, составившими словосочетание «барыня-капуста».