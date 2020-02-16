В Рязанскую БСМП продолжают набирать персонал

В Рязанскую БСМП продолжают набирать новых специалистов. Список актуальных вакансий опубликован на сайте больницы.

На постоянную работу требуются:

врач-хирург приёмного отделения

врач-травматолог-ортопед травматологического пункта

врач-анестезиолог-реаниматолог ОРИТ

медицинская сестра-анестезист ОРИТ

медицинская сестра отделения функциональной и УЗ-диагностики

медицинская сестра перевязочной гнойного хирургического отделения

сантехник

электрик

сотрудник в прачечную

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В настоящее время в больнице уже есть врач-терапевт приёмного отделения, палатная медсестра, а также медсёстры приёмного, гнойного хирургического отделений и травматологического пункта, уборщики служебных помещений, транспортировщики.

Отмечается, что на работу требуются доброжелательные творческие люди, которые хотят нести добро пациентам и профессионально расти. Все желающие стать частью дружной команды БСМП могут отправить свои резюме на электронную почту bsmpryazan_resume@mail.ru.