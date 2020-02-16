В Рязанскую БСМП продолжают набирать персонал

В Рязанскую БСМП продолжают набирать новых специалистов. Список актуальных вакансий опубликован на сайте больницы.
На постоянную работу требуются:
- врач-хирург приёмного отделения
- врач-травматолог-ортопед травматологического пункта
- врач-анестезиолог-реаниматолог ОРИТ
- медицинская сестра-анестезист ОРИТ
- медицинская сестра отделения функциональной и УЗ-диагностики
- медицинская сестра перевязочной гнойного хирургического отделения
- сантехник
- электрик
- сотрудник в прачечную
В настоящее время в больнице уже есть врач-терапевт приёмного отделения, палатная медсестра, а также медсёстры приёмного, гнойного хирургического отделений и травматологического пункта, уборщики служебных помещений, транспортировщики.
Отмечается, что на работу требуются доброжелательные творческие люди, которые хотят нести добро пациентам и профессионально расти. Все желающие стать частью дружной команды БСМП могут отправить свои резюме на электронную почту bsmpryazan_resume@mail.ru.