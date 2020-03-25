В Рязанской облдуме обсудили отчёт о работе полиции в 2019 году

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В среду, 25 марта, на заседании Думы депутаты рассмотрели отчет о деятельности УМВД России по Рязанской области в 2019 году. Доклад представил начальник управления внутренних дел полковник полиции Сергей Лебедев.

По итогам 2019 года раскрываемость преступлений составила около 62%, что соответствует 26 месту по России и 2 – в ЦФО. По сравнению с прошлым годом уменьшилось число убийств, причинений вреда здоровью, грабежей и краж из квартир. Также глава ведомства отметил работу, направленную на противодействие распространению наркотиков (в 2019 году изъято свыше 100 килограммов синтетических наркотиков) и борьбу с легализацией преступных доходов. В числе задач на перспективу – внедрение системы «Умный город», включение в нее частных камер наблюдения и обеспечение безопасности на дорогах.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин попросил уточнить, как ведомство включено в мероприятия по профилактике распространения коронавируса, которые сейчас проводятся в регионе, какие задачи поставлены перед УМВД и какие принимаются меры по контролю за гражданами, прибывающими из-за рубежа. Начальник упраления ответил, что подразделения подготовлены на случай возникновения чрезвычайной ситуации, сотрудники оказывают содействие другим ведомствам в выполнении поставленных перед ними задач, ведется мониторинг средств массовой информации, отслеживается фейковая информация, распространяемая в сети Интернет, осуществляется контроль лиц, прибывающих из-за границы.

Председатель областной Думы попросил полицейских включиться в разъяснительную работу с населением по мерам противодействия распространению коронавируса. Сергей Лебедев пояснил, что это возложено на рабочую группу.

Депутат Сергей Лукьянов обратил внимание на работу полиции по пресечению противоправных деяний, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Лебедев отметил тенденцию роста таких преступлений. При этом за минувший год число раскрытий увеличилось втрое. Сейчас решается задача по налаживанию обмена информации с операторами сотовой связи и банками. Он сообщил, что в регионе задержана группа лиц, которая занималась различными мошенничествами в банковской сфере и в сфере интернет-торговли. У них изъято большое количество сим-карт.

Депутат Татьяна Панфилова поинтересовалась направленими взаимодействия полиции с общественностью. Лебедев пояснил, что наряду с другими формами хорошо себя зарекомендовало молодежное движение «Кибердружина», которая занимается пресечением размещения противоправного контента в сети интернет и правовым информированием.

По итогам обсуждения депутаты приняли отчет о работе УМВД России по Рязанской области в 2019 году к сведению

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