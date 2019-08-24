В Рязанской области состоится «Ночь кино»

В субботу, 24 августа, Рязанская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино».

Рязанцы увидят картины, отобранные в ходе Всероссийского голосования: «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.

С 20:00 эти фильмы начнут показывать в кинозалах Кораблинского Дворца культуры, Октябрьского Дома культуры г. Михайлова, Городского культурно-досугового центра г. Рыбное, Муниципального культурного центра г. Сасова, Дворца культуры им. В.И. Ленина г. Скопина, Шиловского РДК, а также кинотеатрах «Марс» (г. Касимов) и «Люксор» (г. Рязань). Посетить сеансы можно абсолютно бесплатно.

В этот же день в Старожиловской центральной библиотеке будет представлена книжная выставка, пройдут показы фильмов «Мэри Поппинс», «Поллианна», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Алые паруса», «Домовой». В Елатомском краеведческом музее пройдет видеопрезентация «История кинематографа», творческая видеопрограмма по мотивам любимых фильмов и выставка из фондов музея. Касимовский историко-культурный музей-заповедник предлагает посетить экскурсию и ознакомиться с историей запечатленных на киноленте городских мест. Будет организован квест «Касимов и кино», а также показ трёх фильмов, снятых в Касимове.