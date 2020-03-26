В Рязанской области началась процедура формирования нового состава Общественной палаты региона

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Министерство по делам территорий и информационной политике сообщает, что 26 марта 2020 года началась процедура формирования нового состава Общественной палаты Рязанской области.

Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации, соответствующие требованиям статьи 8 Федерального закона от 23 июня 2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

Выдвижение кандидатов в члены региональной Общественной палаты некоммерческими организациями осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов – по решению иных органов, обладающих правом выступать от имени этих организаций.

Решения о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты зарегистрированными на территории Рязанской области структурными подразделениями общероссийских и межрегиональных общественных объединений направляются Губернатору Рязанской области.

Решения о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты зарегистрированными на территории Рязанской области некоммерческими организациями, в том числе региональными общественными объединениями, направляются в Рязанскую областную Думу.

Решения о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты местных общественных объединений, зарегистрированных на территории региона, направляются в аппарат Общественной палаты.

Решения о выдвижении кандидатур и документы могут быть направлены в течение тридцати дней со дня вступления в силу закона Рязанской области «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области». Телефон для справок: 8 (4912) 25-40-12.

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