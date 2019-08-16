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В Рязани задержан подозреваемый в убийстве 37-летней женщины

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в убийстве 37-летней женщины. Об этом сообщил сайт следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Труп женщины с признаками насильственной смерти был найден в квартире одного из домов Железнодорожного района Рязани 11 августа. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В рамках расследования был установлен подозреваемый – сожитель женщины 1981 года рождения.

По версии следствия, между мужчиной и женщиной произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой подозреваемый жестоко избил сожительницу. От полученных травм она скончалась, мужчина скрылся с места происшествия.

В настоящее время подозреваемый по решению суда взят под стражу, расследование продолжается.

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