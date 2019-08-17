В Рязани выступят кузнецы из Америки, Дании, Ирландии, Аргентины и Австрии

В пятницу, 16 августа, в областной научной библиотеке имени Горького провели брифинг, на котором журналисты пообщались с региональным представителем Союза кузнецов России по Рязанской области Андреем Маркиным.

В рамках II Международного форума древних городов впервые кузнечный фестиваль пройдет в Рязани на Театральной площади. Напомним, что ранее его организовывали в селе Истье Старожиловского района.

География участников фестиваля с каждым годом расширяется. В этот раз в наш город приехали мастера кузнечного дела из США, Ирландии, Аргентины, Дании, Австрии, а также из 17 регионов России.

– Мы дадим несколько мастер-классов, в которых желающие смогут поучаствовать. Также мы с кузнецами создадим коллективную работу – арт-объект, который подарим Рязани. Подробности о нем пока не раскрываем. Жители придут и сами все увидят, – рассказал региональный представитель Союза кузнецов России по Рязанской области Андрей Маркин.

Именно на рязанской земле мастера со всей России и из зарубежных стран продемонстрируют различные техники владения редким в наши дни ремеслом. А горожане узнают, что такое кузнечное дело и насколько сегодня развито это искусство.

Международный кузнечный фестиваль пройдет сегодня, 17 августа, с 12.00 до 18.00 на Театральной площади.