В Рязани выписали домой первую тройню 2020 года

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26 марта выписали Даниила – третьего из мальчиков тройняшек, появившихся на свет в январе этого года. Об этом сообщает сайт минзжрава Рязанской области.

Малыши родились недоношенными, и Даниил оказался самым маленьким. Его вес при рождении составил всего 830 граммов, поэтому потребовалось более продолжительное лечение.  Братья Артем и Александр весили 1540 и 1780 граммов соответственно.

Изначально все трое находились в реанимации, но через 15 суток мальчиков перевели в палату интенсивной, а затем и домой, а Даниил продолжил лечение.

Мама каждый день навещала Даниила в палате, а потом спешила домой к Артему и Александру. На выписке Даниила встречали его братья и папа.

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