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В Рязани второй раз проходят Дни международного бизнеса

В четверг, 15 августа, в регионе открылся II Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области». В этом году деловая программа совпала с Форумом древних городов, который проходит в Рязани с 14 по 18 августа.

Главным событием форума станет двухдневная биржа контрактов, в которой примут участие компании из 22 зарубежных стран и более 100 предприятий Рязанской области. По предварительным данным, площадка станет основой для развития дальнейшего сотрудничества и заключения международных экспортных контрактов.

В рамках деловой программы с 15 по 17 августа пройдут панельные дискуссии на тему экспорта в страны Африки, Азии и Ближнего Востока, тематические семинары и мастер-классы, обзорные экскурсии, гастрономический тур и насыщенная культурная программа Форума древних городов.

Форум начался с пленарной сессии «Региональные аспекты развития экспорта». В ней принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Деловой форум привлёк внимание большого количества авторитетных представителей бизнеса, экспертного сообщества, представителей власти из России и зарубежных стран. Встречи в таком формате для нас очень важны, особенно сейчас, когда определённые экономические вызовы и риски стимулируют к поиску нестандартных решений. Сегодня мы формируем наши планы в соответствии со стратегией развития Рязанской области и всей страны, – сказал Николай Любимов.

Он отметил, что сейчас одна из ключевых задач в экономике – развитие экспортного потенциала и расширение возможностей Рязанской области. Регион находится поблизости от основных рынков сбыта для реализации – в центре европейской части России, имеет значительный производственный потенциал и кадровые ресурсы.

– Большинство действующих предприятий области производят продукцию, которая пользуется устойчивым спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках, – добавил глава региона.

Участники делового форума увидели имиджевый ролик о потенциале Рязанской области.

– Я думаю, что в регионе есть всё то, чтобы действительно взять и рвануть вперёд. Есть команда, история, город, потрясающая природа. Так же я вижу, что регион ставит перед собой очень амбициозные задачи, – сказала Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ.

Отметим, что основная задача делового форма – укрепить экономическое взаимодействие и увеличить экспорт продукции, производимой в Рязанской области.

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