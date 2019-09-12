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В Рязани сотрудники ГАИ проведут профилактическую акцию «Пешеход»

В четверг, 12 сентября, в течение дня сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Целью данной акции является снижение аварийности с участием пешеходов. Экипажи ДПС проверят наиболее оживленные улицы города, где чаще всего происходят нарушения правил дорожного движения.

Вспомним основные правила безопасности пешеходов:

  1. При движении по тротуару придерживайтесь правой стороны. При его отсутствии передвигайтесь по обочине, а если отсутствует и обочина – по краю проезжей части против движения автомобилей.
  2. Переходить дорогу нужно строго по пешеходному переходу, а при его отсутствии в зоне видимости – на перекрестках, не создавая помех для движения транспорта.
  3. Прежде чем переходить дорогу, остановитесь, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость и убедитесь в безопасности перехода.
  4. Посмотрев во все стороны, откуда может появиться транспорт, начинайте переход дороги.
  5. Не успев закончить переход, пешеход должен остановиться на середине проезжей части. Продолжать движение можно, полностью убедившись в своей безопасности.
  6. Нельзя переходить проезжую часть «по диагонали».
  7. Ни в коем случае нельзя перебегать дорогу. Во время бега внимание человека рассеяно, поэтому можно не заметить приближающийся транспорт.
  8. Помните, что зеленый сигнал светофора разрешает движение, но не обеспечивает безопасности.
  9. При переходе, движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.
  10. Ожидать транспортное средство разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, при их отсутствии – на тротуаре или обочине, а после высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.
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