В Рязани сотрудники ГАИ проведут профилактическую акцию «Пешеход»

В четверг, 12 сентября, в течение дня сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Целью данной акции является снижение аварийности с участием пешеходов. Экипажи ДПС проверят наиболее оживленные улицы города, где чаще всего происходят нарушения правил дорожного движения.

Вспомним основные правила безопасности пешеходов: