В Рязани сотрудники ГАИ проведут профилактическую акцию «Пешеход»

В четверг, 12 сентября, в течение дня сотрудниками Госавтоинспекции будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Целью данной акции является снижение аварийности с участием пешеходов. Экипажи ДПС проверят наиболее оживленные улицы города, где чаще всего происходят нарушения правил дорожного движения.
Вспомним основные правила безопасности пешеходов:
- При движении по тротуару придерживайтесь правой стороны. При его отсутствии передвигайтесь по обочине, а если отсутствует и обочина – по краю проезжей части против движения автомобилей.
- Переходить дорогу нужно строго по пешеходному переходу, а при его отсутствии в зоне видимости – на перекрестках, не создавая помех для движения транспорта.
- Прежде чем переходить дорогу, остановитесь, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость и убедитесь в безопасности перехода.
- Посмотрев во все стороны, откуда может появиться транспорт, начинайте переход дороги.
- Не успев закончить переход, пешеход должен остановиться на середине проезжей части. Продолжать движение можно, полностью убедившись в своей безопасности.
- Нельзя переходить проезжую часть «по диагонали».
- Ни в коем случае нельзя перебегать дорогу. Во время бега внимание человека рассеяно, поэтому можно не заметить приближающийся транспорт.
- Помните, что зеленый сигнал светофора разрешает движение, но не обеспечивает безопасности.
- При переходе, движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со светоотражающими элементами.
- Ожидать транспортное средство разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, при их отсутствии – на тротуаре или обочине, а после высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть.