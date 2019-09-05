В фестивале «Рязанские смотрины»примут участие 20 театров со всего мира, общее количество участников составит более 300 человек, будет задействовано 4 сцены, на которых покажут 37 спектаклей. Об этом сообщили на пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 5 сентября, в Рязанском театре кукол.

Год театра дарит нам замечательные впечатления. Открывается театральная осень фестивалем «Рязанские смотрины». В этом году фестиваль сможет взять следующую вершину, потому что масштаб его велик. Мы все с нетерпением ждём театральных сюрпризов, — поделился министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов.

В рамках фестиваля состоится уникальное событие. Впервые в мире на сцене кукольного театра пройдёт премьера экспериментального спектакля «Луна для всех одна» режиссёра Бориса Константинова. Восемь актёров с пяти континентов мира приедут в Рязань, к ним присоединится актриса Рязанского театра кукол, и с 7 сентября начнутся общие репетиции. Артисты своими руками будут создавать всех кукол для этой постановки.

Для «Рязанских смотрин» мы собирали разные спектакли, чтобы было интересно абсолютно всем, и детям, и взрослым. Постановки будут традиционного и экспериментального характера. Даже есть спектакль, я бы сказал, для «пенсионного возраста». Задействована вся палитра кукольных форм, — рассказал художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский.

Каждый участник фестиваля «Рязанские смотрины» получит в подарок авторскую гравюру, созданную Михаилом Шелковенко.

Кроме того, в Рязанском театре кукол, в рамках нового театрального сезона, откроется выставка художников-кукольников Елены Бабкиной и Любови Рогозиной. Темой выставки стали репертуары всех 4 профессиональных театров Рязани. В экспозиции представлены одиночные куклы, а также различные кукольные композиции. Вход на выставку бесплатный.