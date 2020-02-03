В Рязани снова выберут лучших учителей и воспитателей

В феврале в Рязани пройдут очные этапы сразу трёх педагогических конкурсов. 42 педагога и воспитателя приняли участие в заочных этапах конкурсов «Воспитатель года России-2020», «Учитель года России-2020» и «Сердце отдаю детям-2020» состоится традиционно в середине февраля. В очный этап вышло 30 человек – воспитателей, музыкальных руководителей, учителей-логопедов, предметников, классных руководителей, педагогов дополнительного образования.

Торжественное открытие муниципального этапа конкурсов состоится 10 февраля в школе №47.

Участники конкурса «Воспитатель года» напишут сочинения на заданную тему, проведут мастер-классы и педагогические мероприятия с детьми.

Претенденты на звание «Учитель года» представят уроки и внеклассные мероприятия.

В конкурсе «Сердце отдаю детям» предусмотрены следующие испытания: «Мое педагогическое послание профессиональному сообществу», учебное занятие и эссе на заданную тему.

Суперфиналисты конкурсов представят образцовые мастер-классы, будут защищать свои успешные проекты и ответят на вопросы на «круглом столе» образовательных политиков.

Закрытие муниципального этапа всероссийских педагогических конкурсов пройдёт 14 февраля в Рязанском городском Дворце детского творчества.