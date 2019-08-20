В Рязани пьяный велосипедист врезался в автомобиль

На улице Татарской в Рязани пьяный велосипедист врезался в стоящий впереди автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



ДТП произошло в понедельник, 19 августа, в 08.05 у дома №77. 51-летний житель Рязани, управляя велосипедом «Стелс Навигатор» врезался в «Шевроле Лачетти» под управлением 38-летнего рязанца.



После случившегося велосипедисту потребовалась помощь врачей. Выяснилось, что он находился в нетрезвом виде – прибор показал 1,06 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

