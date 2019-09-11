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В Рязани появится «Сухой порт»

В регионе построят мультимодальный транспортно-логистический комплекс «Сухой порт «Рязань». Об этом напомнил губернатор Рязанской области Николай Любимов в интервью ТАСС.

– Такие комплексы успешно работают сегодня в Калужской области, Санкт-Петербурге. Рязань в этом плане также обладает колоссальным потенциалом благодаря выгодному географическому положению и человеческому капиталу, – отметил глава региона.

По словам губернатора, «Сухой порт» позволит перераспределить грузопотоки Московского транспортного узла и вовлечь Рязанскую область в систему международного товарообмена.

На постоянной основе из региона будут организованы контейнерные железнодорожные перевозки по 4 направлениям: «Урал», «Забайкалье», «Юго-Восточная Азия» и «Восточная Европа».

Напомним, соглашение с компанией «LF BusinessSolutions SA» из Люксембурга о строительстве нового комплекса было подписано осенью 2018 года. Только на территории комплекса появится более 3000 рабочих мест при объёме инвестиций – 7,7 млрд рублей.

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