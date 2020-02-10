В Рязани подешевели капуста и яйца

Рязаньстат проводит еженедельный мониторинг цен на продукты в магазинах города. За период с 28 января по 3 февраля отмечено снижение цен на такие социально значимые продукты, как яйцо куриное – на 3,2%, капуста белокочанная – на 2,6%, свинина – на 2,1%, говядина – на 1,8%, мясо кур – на 1,7%, вермишель – на 1,4%, пшено – на 1%, репчатый лук, яблоки – на 0,6%, морковь – на 0,4%, мороженая рыба, молоко, рис – на 0,3%.

В то же время сообщается о росте цен на крупу гречневую-ядрицу, соль, баранину, сахар-песок и картофель.

Как сообщает сайт регионального правительства, цены на чай, сливочное и подсолнечное масло, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшеничную муку остались без изменения.