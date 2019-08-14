В Рязани ожидается жара

В четверг, 15 августа, в Рязань вернётся настоящая летняя погода – по прогнозам синоптиков, днём воздух прогреется до +26…+31°С, местами ожидается жара. Об этом сообщается в метеопрогнозе, размещённом на сайте ГУ МЧС России по Рязанской области.



Метеорологи также прогнозируют переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер ожидается завтра днём юго-западный скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с.



Ночью в Рязанской области также будет тепло – ожидается от плюс 12 до плюс 17 градусов.

