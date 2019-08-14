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В Рязани открылась выставка «Наследие древних городов в филокартии»

В среду, 14 августа, в 11.00 в Рязани открылся II Международный форум древних городов. Одним из первых мероприятий стала выставка «Наследие древних городов в филокартии». В экспозиционном зале библиотеки им. Горького представлены открытки начала прошлого столетия. Рязанцы и гости города могут увидеть Рязань, Москва, Псков, Великий Новгород, Вологду, Париж, Каир и многие другие древние города. Отдельно представлены открытки-коллажи на тему старинных городов, созданные известным московским художником Константином Побединым.

Интересным дополнением к выставке открыток стали коллекции спичечных этикеток, коробков, самих спичек и других предметов, связанных со спичками.

На отдельной витрине расположили роскошные куклы в народных костюмах из частных коллекций.

На выставке представлены книги, посвящённые этнографии и быту городских жителей.

На выставке-ярмарке маститые и начинающие коллекционеры могут пополнить свои собрания и послушать экспертные мнения филателистов, филокартистов и фалеристов.

Заместитель министра культуры и туризма Рязанской области поздравил всех с открытием форума древних городов. Он назвал выставку уникальной и отметил, что она впервые проводится в Рязани. Директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького Наталья Гришина заверила, что выставки открыток будут проводиться в библиотеке регулярно.

Президент Общероссийской общественной организации коллекционеров и любителей открыток «Союз филокартистов России» Арсен Мелитонян также поздравил всех с открытием форума и поблагодарил библиотеку за организацию выставки на высоком уровне. Он пригласил всех в 12.00 на лекцию «Отражение историко-культурного наследия древних городов в филокартии», которая пройдёт в библиотеке в рамках образовательной программы форума.

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