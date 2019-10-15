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В Рязани откроется выставка «Касимов глазами художника»

В Рязани открылась художественная выставка «Касимов глазами художника».

В ТРЦ «М5Молл» представлено около пятидесяти картин начинающих художников – студентов Рязанского художественного училища им. Вагнера. Вдохновение для своих работ авторы черпали на июньском пленэре в одном из древнейших городов России – Касимове, существовавшем под названием Городец Мещерский ещё до нашествия Батыя. В основу работ будущих профессиональных художников легли впечатления от живописных мест городка у Оки, а молловская выставка – это своеобразный итог летней творческой экспедиции.

Выставка работает в пятницу, субботу и воскресенье с 10:00 до 22:00. Вход свободный.

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