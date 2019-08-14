В Путятинском районе полицейские по «горячим следам» раскрыли пьяный угон иномарки

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Шацкий», обслуживающие Путятинский район, задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне с улице села Береговое автомобиля «Опель». Машину изъяли из дорожного кювета у соседнего села.



В полицию обратился 26-летний житель Московской области, отдыхающий у родственников в селе Береговое. Мужчина сообщил, что накануне вечером припарковал во дворе дома родственников автомобиль «Опель», а утром заметил пропажу машины.



Полицейские опросили пострадавшего и узнали приметы пропавшего автомобиля. В ходе опроса местного населения участковые уполномоченные полиции нашли трех свидетелей, которые ночью видели эту машину на разных улицах села. Также свидетели указали на личность водителя. Подозрение пало на 19-летнего местного жителя. Злоумышленника разыскали и задержали.



По предварительной информации, 19-летний сельчанин вечером зашел в гости в квартиру, где остановился владелец автомобиля «Опель». Злоумышленник заметил ключи от автомобиля, оставленные в прихожей и незаметно забрал их. Затем он завел автомобиль и начал кататься по селу и окрестностям. Полицейские установили, что злоумышленник был нетрезв. В силу этого мужчина не справился с управлением и съехал в кювет у дороги у соседнего села. Оттуда и изъяли похищенный автомобиль.



В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

