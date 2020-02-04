В праздники изменится стоимость билетов на экспресс Москва – Рязань

В праздничные дни – 21-25 февраля и 6-10 марта – изменится стоимость билетов в пригородном поезде повышенной комфортности Москва – Рязань. Об этом сообщается на сайте ЦППК.



Отмечается, что в праздники традиционно увеличивается поток пассажиров, поэтому стоимость билета на экспресс №7041 Рязань-1 – Москва вырастет с 620 до 690 рублей. При этом отмечается, что на некоторых рейсах стоимость билетов не изменится.



Узнать об изменении стоимости можно будет на станциях железной дороге, а также на сайте и в приложении ЦППК.

